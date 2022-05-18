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  3. Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi

Yurt içinden ve yurt dışından ciddi teklifler alan başarılı forvet oyuncusu Tolgahan Nurhak, Gürcistan ekibi Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girerken Katar’ın Al Shamal FC takımı da golcü oyuncuya teklif yaptı.

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi

Türkiye'de yerli birçok takımın yanı sıra yabancı takımların da transfer listesinde yer alan tecrübeli forvet Tolgahan Nurhak'ın talipleri günden güne artıyor. Süper Lig'de Hatayspor'un radarına giren tecrübeli forvet Tolgahan Nurhak'a son olarak Dinamo Tbilisi’nin ilgilendiği ifade edildi. 

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi

GÜRCİSTAN'A YAKIN OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Golcü oyuncuya Tbilisi’nin yanı sıra Katar’ın Al Shamal FC takımı da ilgilendiği ve teklif götürdüğü kaydedildi. Süper Lig’den de birçok takımın transfer listesinde yer alan golcü forvet, menajerler tarafından kulüplere öneriliyor. Önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı merakla beklenen futbolcunun Dinamo Tblisi’ye yakın olduğu iddia edildi.

{TITLE_STRIP}Hatayspor'dan forvet transferi için önemli adım! Tolgahan Nurhak, bordo beyazlılara çok yakın

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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