Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi
Yurt içinden ve yurt dışından ciddi teklifler alan başarılı forvet oyuncusu Tolgahan Nurhak, Gürcistan ekibi Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girerken Katar’ın Al Shamal FC takımı da golcü oyuncuya teklif yaptı.
Türkiye'de yerli birçok takımın yanı sıra yabancı takımların da transfer listesinde yer alan tecrübeli forvet Tolgahan Nurhak'ın talipleri günden güne artıyor. Süper Lig'de Hatayspor'un radarına giren tecrübeli forvet Tolgahan Nurhak'a son olarak Dinamo Tbilisi’nin ilgilendiği ifade edildi.
GÜRCİSTAN'A YAKIN OLDUĞU İFADE EDİLDİ
Golcü oyuncuya Tbilisi’nin yanı sıra Katar’ın Al Shamal FC takımı da ilgilendiği ve teklif götürdüğü kaydedildi. Süper Lig’den de birçok takımın transfer listesinde yer alan golcü forvet, menajerler tarafından kulüplere öneriliyor. Önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı merakla beklenen futbolcunun Dinamo Tblisi’ye yakın olduğu iddia edildi.
Hatayspor'dan forvet transferi için önemli adım! Tolgahan Nurhak, bordo beyazlılara çok yakın