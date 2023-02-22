Golden Douye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Golden Douye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Golden Douye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Golden Douye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Golden Douye 14 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Golden Douye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Golden Douye, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Golden Douye'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Golden Douye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Golden Douye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Golden Douye şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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