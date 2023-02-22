Golden Douye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Golden Douye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Golden Douye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Golden Douye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.