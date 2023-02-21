Golden Mafwenta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Golden Mafwenta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Golden Mafwenta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Golden Mafwenta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Golden Mafwenta 15 Ocak 2001 tarihinde Lusaka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Golden Mafwenta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Golden Mafwenta, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Golden Mafwenta'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Golden Mafwenta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Golden Mafwenta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Zanaco FC
20 Ağustos 2021 yılında MFK Vyskov
27 Nisan 2022 yılında Real Monarchs
30 Kasım 2022 yılında MFK Vyskov
Golden Mafwenta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Golden Mafwenta şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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