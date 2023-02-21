Golden Mafwenta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Golden Mafwenta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Golden Mafwenta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Golden Mafwenta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.