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  4. Golden State Warriors'tan Stephen Curry'e dev kontrat! NBA tarihinde bir ilk!

Golden State Warriors'tan Stephen Curry'e dev kontrat! NBA tarihinde bir ilk!

NBA takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen Stephen Curry, takımıyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak yıldız basketbolcu 215 milyon dolar kazanacak. Curry kariyerinde iki kontratta da 200 milyon Euro'nun kazanan tek basketbolcu oldu.

Golden State Warriors'tan Stephen Curry'e dev kontrat! NBA tarihinde bir ilk!

Golden State Warriors, yıldız basketbolcusu Stephen Curry ile tekrar anlaşma sağladı. Stephen Curry, Golden State Warriors'la 4 yıl için 215 milyon dolarlık dev bir sözleşme için anlaşma sağladı.

BASKETBOL TARİHİNDE BİR İLK

2021-22 için 45.8 milyon Dolar'lık yeni bir kontrata imza atan Curry, önümüzdeki beş yıl için 261 milyon Dolar'ı garantiledi. 

Bu anlaşmanın ardından Curry, kariyerindeki iki anlaşmadan da 200 ve üzeri alan ilk basketbolcu oldu.  

Golden State Warriors'tan Stephen Curry'e dev kontrat! NBA tarihinde bir ilk!

TAKIMIYLA 3 KEZ ZAFERE ULAŞTI

2 kez normal sezon MVP’si ödülünün sahib olan Stephen Curry, Golden Statee Warriors’ın 2015-2019 yılları arasında 5 kez üst üste final oynayıp 3 kez şampiyon olduğu dönemdeki en etkili oyunculardan birisi olmuştu.

Golden State Warriors'tan Stephen Curry'e dev kontrat! NBA tarihinde bir ilk!

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