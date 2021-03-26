Goldman Sachs çalışanlarıyla anket yapıldı, çalışanlar şikayetlerini saymakla bitiremedi

Goldman Sachs şirketinde ilk yılını dolduran 13 analistle yapılan anketin sonucunda bankadaki zorlu çalışma koşulları gözler önüne serildi. Bloomberg'de yayımlanan anket sonuçlarına göre, şirkette çalışan analistler, haftada 95 saatten fazla çalışıyor, günde sadece 5 saat uyuyabiliyor ve istismar edildiklerini söylüyor.

"BU ÇALIŞMANIN ÇOK ÖTESİNDE BİR ŞEY, İNSANLIK DIŞI"

Söz konusu şirkette bir yılını tamamlayan, ismi verilmeyen bir çalışan, "Sabahtan gece yarısına kadar yemek yemediğim, duş almadığım veya çalışmak dışında başka bir şey yapmadığım zamanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Şirketin başka çalışanı ise çalışma koşullarını, "Bu, çok çalışmanın da ötesinde bir şey, insanlık dışı" sözleriyle ifade etti.

Tükenmişlik sendromu yaşayan bir diğer analist, "Vücudum her zaman fiziksel olarak ağrıyor ve zihinsel olarak gerçekten karanlık bir yerdeyim" sözlerini kullandı.

Ankette yer alan diğer sonuçlara göre, şirket çalışanlarının tacize uğradığı, yoğun çalışma koşulları nedeniyle ailelerine zaman ayıramadıkları bilgisi edinildi.

Yönetime sunulan raporda, bu zorlu şartları düzeltmek için alınabilecek kararlar anlatıldı ve, "İşimizi en iyi şekilde yapmak ve müşterilere hizmet sunmak için dinlenmiş olmalı ve aşırı yoğun iş yüküyle uğraşmaktan kurtulmalıyız" denildi.

GOLDMAN SACHS YANIT VERDİ

Çalışanların zorlu çalışma koşullarından yakınmasının ardından şirket, "Çalışanlarımızın çok yoğun olduğunu anlıyoruz. Kovid'le geçen bir yıl anlaşılabilir derecede gergin bu nedenle endişeleri dinliyor ve bunlara yanıt vermek için gerekli adımları atıyoruz" dedi.

Business Insider tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapora göre, Goldman'da kariyerinin ilk senesinde olan analistler yıllık ortalama 91 bin dolar maaş kazanıyor.