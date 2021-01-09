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Gölette kaybolan oğlunu arayan annenin acı feryadı!

Denizli'de 5 arkadaş sohbet etmek için gittikleri gölet kenarından araç göle doğru kaymaya başladı. Araçtan 3 arkadaş kurtulurken gölete düşen 2 genç için arama çalışmaları başlatıldı.

Gölette kaybolan oğlunu arayan annenin acı feryadı!

Acıpayam ilçesi Alattin Mahallesinde meydana gelen acı olayda, akşam saatlerinde sohbet etmek için gölete giden 5 arkadaşın gölet kıyısında bulundukları hafif ticari araç, kaymaya başladı. 5 gençten 4’ü araçtan çıkarak kendini kurtarırken diğer arkadaşları ise araçla birlikte gölete doğru ilerledi. O sırada gençlerden biri araç içerisinde kalan arkadaşını kurtarmak için tekrar gölete girerek bir daha çıkamadı.

Gölette kaybolan oğlunu arayan annenin acı feryadı!

3 arkadaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 genç Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Kurtulan gençlerin 2 arkadaşlarının daha olduğunu söyledi.

Gölette kaybolan oğlunu arayan annenin acı feryadı!

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Saat 00.30 meydana gelen olayın ardında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sualtı Arama timleri gölette arama çalışmaları başlattı. Balık adamların defalarca dalışlarına rağmen 2 gence dair herhangi bir ize rastlanılamadı. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede gençlerin ailelerinin iyi bir haber için ateş yakarak beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Arama çalışmaları devam ederken gençlerden birinin annesinin “Oğlum sesimi duy artık. Oğlum” şeklinde feryadı yürekleri dağladı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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