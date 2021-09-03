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  3. Gonca Vuslateri doğum gününde öyle bir dilek diledi ki magazin muhabirleri bile şaştı kaldı!

Gonca Vuslateri doğum gününde öyle bir dilek diledi ki magazin muhabirleri bile şaştı kaldı!

Geçtiğimiz gün 35 yaşına giren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Cihangir’de bulunan arkadaşının mekânında doğum gününü kutladığı mekanda basın mensuplarıyla konuşarak isteğini dile getirmesi üzerine herkes şaşırdı.

Gonca Vuslateri doğum gününde öyle bir dilek diledi ki magazin muhabirleri bile şaştı kaldı!

Geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanan ve ardından üzerine kaynar su dökülerek hastaneye kaldırılan Gonca Vuslateri, buhran dolu günleri atlattı. Tedavi gördüğü sırada hastanede tanıştığı kişilerle arkadaş olan Gonca Vuslateri, onlarla birlikte Cihangir'de bir mekanda doğum gününü kutladı.

Yalan Dünya dizisinde Eylem karakteriyle hafızalara kazınan ve önceki gün 35 yaşına giren ünlü oyuncu mekanda basın mensuplarını da masasına davet ederek yeni yaşında dileğinin ne olduğunu söyleyerek herkesin şaşırmasına neden oldu.

Gonca Vuslateri doğum gününde öyle bir dilek diledi ki magazin muhabirleri bile şaştı kaldı!

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Son olarak Hakan Altun ile ilişki yaşayan ve evlilik krizi yaşadıkları için yolunu ayırdıkları iddia edilen Gonca Vuslateri, doğru kişi bularak evlenmek istediğini ve ardından çocuk sahibi olmayı arzuladığını söylemesi dikkat çekti. 

Gonca Vuslateri doğum gününde öyle bir dilek diledi ki magazin muhabirleri bile şaştı kaldı!

EVLİLİK KRİZİ YAŞANMIŞTI

Hakan Altun ile birlikte olduğu sırada çıkan evlilik haberleri üzerine Gonca Vuslateri sosyal medyada "Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. İddiaya göre ilişkinin sonunu getiren de "evlilik krizi" oldu; Altun'un evliliğe sıcak bakarken Vuslateri'nin "kesinlikle olmaz" tavrı ayrılıkla sonuçlanmıştı.

Gonca Vuslateri doğum gününde öyle bir dilek diledi ki magazin muhabirleri bile şaştı kaldı!

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