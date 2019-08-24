Gonca Vuslateri, sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

Üç ay önce gazeteci-yazar Özgür Mumcu ile el ele görüntülenen ve "Özgür sadece arkadaşım. Ben 5 aydır başkasına aşığım, daha çekemediniz. Biz istemedikçe de çekemezsiniz" diyen Gonca Vuslateri öpüşürken yakalandı.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Posta'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki Gonca Vuslateri, 27 yaşındaki yeni sevgilisi davulcu Mertcan Bilgin ile şimdilerde Bodrum Gümüşlük'te tatil yapıyor. Tenha bir koyda görüntülenen ikili, önce fotoğraf çekti sonra sık sık öpüştü. Vuslateri bir arada sevgilisine "Aşkım" diyerek seslendi.