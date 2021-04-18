Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu! Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, koronavirüse yakalandığı haberini aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından duyurdu. Vuslateri'nin paylaşımına binlerce beğeni gelirken ünlü isimler "Geçmiş olsun" yorumu yaptı.

A+ A-