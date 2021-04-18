Beslenme ve Diyet Uzmanı "Yapılan araştırmalar orucun bağışıklığı güçlendirdiğini ortaya koydu"Üreticilerin yüzü güldü! Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, AB’de coğrafi işaretle tescillendiİş yerinde korkutan yangın! Tamamen yanarak küle döndüKitlesel bağışıklığın önündeki engel için flaş tavsiye: Aşı olmayanlara para cezası verilsin!Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!Yabani hayvanlar objektiflere yansıdı! Yaban hayatı fotokapanla görüntülendiBaba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladıUzman isim açıkladı! İşte ramazan ayında reflüyü önlemenin yolları!Van Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay’dan şiddet mağduru kadınlara yardım yaptıYıllara meydan okuyan lezzetler, 600 yıllık tarifleri tercüme ettirip 48 çeşit şerbet üretti
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, koronavirüse yakalandığı haberini aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından duyurdu. Vuslateri'nin paylaşımına binlerce beğeni gelirken ünlü isimler "Geçmiş olsun" yorumu yaptı.

Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

34 yaşındaki ünlü oyuncu Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından verdi. Kendi fotoğrafını paylaştığı gönderinin altına koronavirüse yakalandığını yazan Vuslateri, “Sonuç pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin. Amin. Korkuyorum”  ifadelerini kullandı.

 

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMDEN YORUM

Vuslateri'in koronavirüse yakalandığını açıkladığı fotoğraf 35 bin beğeni alırken; Deniz Akkaya, Pelin Akil, Kaan Sekban gibi ünlü isimlerden "Geçmiş olsun" yorumu geldi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT