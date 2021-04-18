Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, koronavirüse yakalandığı haberini aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından duyurdu. Vuslateri'nin paylaşımına binlerce beğeni gelirken ünlü isimler "Geçmiş olsun" yorumu yaptı.
34 yaşındaki ünlü oyuncu Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından verdi. Kendi fotoğrafını paylaştığı gönderinin altına koronavirüse yakalandığını yazan Vuslateri, “Sonuç pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin. Amin. Korkuyorum” ifadelerini kullandı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİMDEN YORUM
Vuslateri'in koronavirüse yakalandığını açıkladığı fotoğraf 35 bin beğeni alırken; Deniz Akkaya, Pelin Akil, Kaan Sekban gibi ünlü isimlerden "Geçmiş olsun" yorumu geldi.