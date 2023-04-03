Goncalo Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goncalo Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Goncalo Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Goncalo Pinto 1 Nisan 2003 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gonçalo José Reis Pinto şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Goncalo Pinto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsoccer yapmaktadır. Goncalo Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Goncalo Pinto'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Goncalo Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Goncalo Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Vitória SC S15
1 Temmuz 2018 yılında Guimarães U17
1 Temmuz 2019 yılında Guimarães U19
1 Ocak 2021 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Goncalo Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Goncalo Pinto şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.
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