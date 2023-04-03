Goncalo Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goncalo Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Goncalo Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Goncalo Pinto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.