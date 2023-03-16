Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Pendik'in sevilen siyasetçilerinden biri olan ve siyasete AK Parti mahalle teşkilatlarında başlayan ve teşkilatlarda dava adamı olarak ta bilinen Bedri Canlı, AK Parti İstanbul il başkanlığına giderek 1. bölgeden milletvekili aday aylığında bulundu.

Bedri Canlı, Adaylık müracaatından sonra yaptığı açıklamada "Hakkımızda hayırlısı olsun. biz ak parti teşkilatlarının en alt kademesi olan mahalle teşkilatlarından geliyoruz, Büyük heyecanımız var, hizmet aşkımız var. Rabb'im nasip ederse aziz milletimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Şahsıma partimize ve özellikle de milletimize sevdalı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh gösteren herkese teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

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BEDRİ CANLI KİMDİR?

01. 01.1972 Bingöl Genç doğumlu olan Bedri Canlı, ilkokulu Bingöl Genç Yatılı ve Bölge Okulu'nda okudu. Ortaokul eğitimini ise Şehit Mustafa Gündoğdu Ortaokulu'nda tamamladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olan Bedri Canlı İstanbul Pendik'te ikamet etmektedir. Gayrimenkul iş danışmanlığı yapmaktadır.

BEDRİ CANLI'NIN SİYASİ ÖZ GEÇMİŞİ

2004- 2013 Pendik AK Parti mahalle teşkilat yönetim kurulu üyeliği

2013 - 2015 Pendik AK Parti mahalle başkanlığı

2017-2018 Pendik AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeliği

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2018 -2022 Pendik AK Parti ilçe yerel yönetimler başkan yardımcılığı

2022 - 2022 Pendik AK Parti ilçe yerel yönetimler ve sosyal işler başkan yardımcılığı

2022 - 2022 Pendik AK Parti ilçe halkla ilişkiler başkan yardımcılığı