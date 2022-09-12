Gönül Dağı Aylin kimdir? Berfin Kıymaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gönül Dağı dizisinde Aylin karakterine hayat veren Berfin Kıymaz merak konusu oldu. Biz de haberimizde Gönül Dağı Aylin kimdir? Berfin Kıymaz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

Gül Erdoğan
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Gönül Dağı Aylin kimdir? Berfin Kıymaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

TRT1 izleyicisi karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinde Aylin karakterine hayat veren oyuncu Berfin Kıymaz'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde Gönül Dağı Aylin kimdir? Berfin Kıymaz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

Gönül Dağı Aylin kimdir? Berfin Kıymaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

GÖNÜL DAĞI AYLİN KİMDİR? BERFİN KIYMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gönül Dağı dizisinin 67. bölüm 2. fragmanında; Dilek'in ölümüyle sarsılan Taner'in, kasabanın taşınmaması için çalışmalara başladığı görüldü. Taner'in teklifini incelemek için Gedelli Kasabası'na gelen Aylin, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisinde Aylin karakterine genç oyuncu, Berfin Kıymaz hayat verecek.

Gönül Dağı Aylin kimdir? Berfin Kıymaz kimdir, nereli, kaç yaşında?​​​​​​​

1999 yılında dünyaya gelen Berfin Kıymaz, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatro sahnelerinde oyunculuk becerilerini geliştirdikten sonra Gönül Dağı dizisinin seçmelerine katılarak dizide Aylin karakterine hayat verme şansı kazanmıştır.

23 yaşındaki Berfin Kıymaz, ilk kez Gönül Dağı dizisi ile kamera önü oyunculuk deneyimi yaşayacak.

Gönül Dağı Aylin kimdir? Berfin Kıymaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

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