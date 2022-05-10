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  3. Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan Özel çocuk Sıla, hayata sporla tutunuyor

Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan Özel çocuk Sıla, hayata sporla tutunuyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen spor projelerine katılan özel çocuklardan biri olan Sıla, hayata kick boks ile tutunuyor.

Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan Özel çocuk Sıla, hayata sporla tutunuyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen spor projeleri özel çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Tuzla Belediyesi’nin spor salonuna gelerek profesyonel antrenörler ile çalışan Sıla, böylelikle down sendromundan kaynaklı kilo almasının önüne geçiyor.

“SEVEREK SPORA GELMEYE BAŞLADI”

Sıla'nın annesi Tuğba Temizoğlu sporun motive edici bir etken olduğunu belirterek, “Tuzla Belediyesi’nin spor salonu bizim evimizin yanında. Özel çocukları spor salonları kabul etmiyor. Kabul etmediği için biz de girişimde bulunmak istemedik. Sıla da istedi ki ben spora gideyim, kick boks yapayım. Kilolarımız da fazlaydı. Bir gün geldik, salonumuzdaki hocamızla tanıştık. Birlikte başladık. Sıla devamlı severek gelmeye başladı. Bununla birlikte 15 kilo verdi. 3 ay içerisinde daha çok motive oldu. Çok severek buraya geliyor. Evde de eldivenlerini giyiyor. Bazen yastıklarla, koltuklarla, bazen de bizlerle bazen de kardeşi ile spor yapıyor. Özellikle pandemi döneminde spora gelemediği zamanlarda evde bu şekilde antrenmanlarını yaptı. Şu an hala devam ediyoruz. Çok mutlu” ifadelerinde bulundu.

“ÖZEL ÇOCUKLARA ÖNERİYORUM”

Tuğba Temizoğlu, “Özellikle Down Sendromlu çocuklar hareketsizlikten dolayı kilolu oluyorlar. Benim çocuğum da buna dahildi. Sporla birlikte çocuğum 15 kilo verdi. Kesinlikle spor tavsiye ediyorum. Özel çocukların hepsine sporu tavsiye ediyorum. Sıla, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri spora geliyor. Bana diyor ki, ‘Benim bugün sporum var. Akşam işten erken gel, ben spora gideceğim" dedi.

Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan Özel çocuk Sıla, hayata sporla tutunuyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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