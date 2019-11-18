Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden cinsel içerikli mesajlar yüzünden ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde sanal alemde kadınlarla olan cinsel içerikli konuşmalarını itiraf eden Rüzgar Mağden bu itirafın sonucunda Gönül Yazar tarafından terk edildi.

Ayrılık haberini açıklayan Gönül Yazar şunları paylaştı:

"Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Çok zor Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru.

Çükü sahi sanmış bu beyefendi. Ama eski bile olsa cinsel içerikli yazı ve konuşma bana göre değil. Ben modern ama bir yanım da muhafazakârım yani bu konularda. Beni anlaması lazım yüzüne ve gözlerine bakamadım çok üzgünüm ayrılamayız sanıyordum her şeye rağmen ama soğukluk girdi bir kere bütün sihir bozuldu. 'Bekâr bir erkektim geçmişte’ diyor her erkek geçmişte de olsa cinsel konuşmak çok banal öyle belden aşağı nasıl olur ya. İnsan utanır şaştım kaldım...

CİNSEL İÇERİKLİ KONUŞMALAR İÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan bir izleyici Mağden'in göründüğü gibi biri olmadığını belirtip şunları söyledi; İki sene önce Rüzgar Mağden arkadaşım Doğa’nın hayatına girdi, ona cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştı. Arkadaşımın sevgilisiyle arasını açtı, onu defalarca İstanbul’a davet etti. Arkadaşım ona güvenip gitmedi, kendisi hasta ruhlu birisidir. Rüzgar Mağden’in gerçek yüzünü ona en yakın insanlar bile çözemedi. Ben Gönül Yazar’a söyledim yaptıklarını o da bana ‘erkektir yapar’ yanıtını verdi.

BENİ KANDIRDILAR!

Şoke eden iddiaların ardından 2. Sayfa programına bağlanan Rüzgar Mağden ise kendini şu sözlerle savundu; Ben çok önceden internette bir fotoğraf gördüm ve o kişiden hoşlandım. Bu insanla sadece internet üzerinden konuştum. Videolu mesajlar göndermiş olabilirim ama hiç buluşmadım. Sonradan öğrendim ki o fotoğrafından hoşlandığım kadın yabancı bir modelmiş, konuştuğum kişi beni kandırmış. Gerçeği öğrenince de konuşmamızı bitirdim. Olay bundan ibaret. İyi giden bir ilişkim olduğu için bana iftira atıyorlar.