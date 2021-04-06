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  3. Gönüllüler Hareketi Derneği'nden evlenecek çiftlere büyük destek!

Gönüllüler Hareketi Derneği'nden evlenecek çiftlere büyük destek!

Bursa'da Gönüllüler Hareketi Derneği evlenecek çiftlere bedava gelinlik ve damatlık vererek örnek davranışta bulundu.

Gönüllüler Hareketi Derneği'nden evlenecek çiftlere büyük destek!

Yardıma muhtaç vatandaşlar ve evlenecek çiftlere yardım etmek için gönüllü vatandaşlar tarafından kurulan Gönüllüler Hareketi Derneği, örnek bir davranışa imza atıyor. Dernek, yardıma muhtaç vatandaşlara gıdadan tekstil ve ev eşyasına kadar bir çok eşyayı ücretsiz olarak temin ediyor. Ayrıca ihtiyacı olup evlenecek çiftlere gelinlik ve damatlık hediye edilerek, onların da hayâllerine kavuşmasına vesile oluyor. Hayırseverlerin hediye ettiği ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek herkesin takdirini kazınıyor.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Derneklerinin bir yıl önce gönüllüler tarafından kurulduğunu ifade eden Emine Ayman, "Dernek olarak biz ihtiyaç sahibi vatandaşların destekçisi olmaya çalışıyoruz. Evlenmek isteyenlere her türlü desteği veriyoruz. Durumu olmayıp da evlenecek çiftlere gelinlik, damatlık ve koltuk takımı yardımında bulunuyoruz. Yoksulların erzak ve gıda ihtiyacı başta olmak üzere her türlü ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Çevremizdeki hayırseverin yaptığı yardımları biz de dernek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.

Derneğe yardımda bulunduktan sonra gönüllü olarak çalışmaya başladığını ifade eden İmdat Tekin, "Biz Emine hanımın kurduğu derneğe yardımda bulunduk. Baktık ki dernek güzel çalışıyor. Biz de burada gönüllü olarak görev aldık. Dernek olarak insanların ihtiyaçlarını gideriyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gönüllüler Hareketi Derneği'nden evlenecek çiftlere büyük destek!

Gönüllüler Hareketi Derneği'nden evlenecek çiftlere büyük destek!

Gönüllüler Hareketi Derneği'nden evlenecek çiftlere büyük destek!

Gönüllüler Hareketi Derneği'nden evlenecek çiftlere büyük destek!

Gönüllüler Hareketi Derneği'nden evlenecek çiftlere büyük destek!

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