Gonzalo Paz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Paz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Paz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Paz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Paz 6 Haziran 1993 tarihinde Morón şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Ezequiel Paz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Paz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fantastic Soccer S.A. yapmaktadır. Gonzalo Paz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Paz'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Paz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Paz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Paz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Paz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Stade Nyonnais

24 Temmuz 2018 yılında Barracas C.

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Armenio

9 Ekim 2020 yılında Sacachispas

6 Şubat 2021 yılında Barracas C.

31 Ocak 2023 yılında APO Levadiakos

Gonzalo Paz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Paz şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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