Google, Duo ile Meet'i birleştiriyor: DUET

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün çıkışıyla birlikte evlerinden çıkamayan ve sevdiklerini ziyaret edemeyen kişiler, küresel çapta görüntülü konuşma uygulamalarına yönelerek sevdikleriyle bu şekilde hasret gidermeyi tercih ediyor. Facebook ve Whatsapp da dahil olmak üzere birçok platformda görüntülü konuşma özelliği mevcutken Google'ın, iki farklı uygulamada kullanıcılarına sunduğu bu desteği teke indirme yönünde çalışmalara başladığı öğrenildi.

DUO'YA VEDA

İlk olarak 16 Ağustos 2016 tarihinde kullanıcılara sunulan görüntülü konuşma uygulaması Google Duo, ilk etapta marketlerden indirilebilirken son zamanlarda geliştirilen güncelleme sayesinde Android işletim sistemlerine yüklenerek kullanıma hazır hale getirildi.

YENİ UYGULAMA DUET

Google'ın diğer görüntülü görüşme uygulaması olan Google Meet ile Duo'nun birbirine benzemesi üzerine uygulamaları birleştirmek isteyen ekip, Duo'yu Meet'e entegre etmeyi planlıyor. Duo'nun tamamen kapatılması planlanan bu çalışmada, Duo'dan Google Meet’e aktarılması planlanan uçtan uca şifreleme, telefon numarası entegrasyonu ve 3 boyutlu efektler yer alıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, birleştirme işleminin 2 yıl süreceği belirtilirken isimlerin de birbirlerine entegre edilmesi ve u ygulamaya 'DUET' adı verilmesi planlanıyor.