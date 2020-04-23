Google kendi banka kartını çıkarıyor!

Dünya teknoloji devi Google, kendi banka kartını çıkartmayı planlıyor.

Sızıntıya göre şirket banka kartlarını dijital ve sanal olarak geliştiriyor. Google Card hesaba bağlanabilir ve hem akıllı telefondan hem de internet üzerinden ödeme yapabilir. Kart, CITI ve Stanford Federal Kredi Birliği de dahil olmak üzere birçok banka ile ortaklaşa düzenlenecek.

Tüketiciler Google Play uygulamasında alışveriş yapabilir ve kart işlemlerini yönetebilir. Mali izleme sistemi masrafları izlemenize , bakiyeleri kontrol etmenize, hesabınızı engellemenize, hesabınızı yenilemenize veya para aktarmanıza olanak tanır.

KAYBOLURSA KOLAYCA İPTAL EDİLEBİLİYOR

Kartın hasar görmesi veya kaybolması durumunda, kullanıcı Google Pay uygulamasında engelleyebilir ve yeni bir kart sipariş edebilir. Önceki raporlarda belirtildiği gibi, şirket kartın Google Pay uygulamasının temeli olmasını planlıyor.

Şirket, işlem verilerini reklam kampanyaları ve hedefleme için kullanıp kullanmayacaklarına henüz karar vermedi. Ancak, gelecekte Google bankacılık ve aracılık hizmetleri, muhasebe, sigorta veya borç verme hizmetleri sunabilecek. Google, yeni kartın Apple Pay ve Apple Card ile rekabet edebileceğinden emin.