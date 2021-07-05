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  3. Google Play Store'da büyük skandal! Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

Google Play Store'da büyük skandal! Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

Teknoloji araştırmacılarının yaptıkları bir çalışma, Google Play Store'daki büyük skandalı ortaya çıkardı. 5,8 milyon kişi tarafından indirilen 9 Android uygulamasının, kullanıcıların Facebook şifrelerini çaldığı anlaşıldı. Durumun ortaya çıkmasının ardından uygulamalar Play Store'dan kaldırıldı.

Google Play Store'da büyük skandal! Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

Androi uygulamaları arasında yapılan bir çalışma sonucunda, Google Play Store'da bulunan 9 farklı Android uygulamasının, toplamda 5,8 milyondan fazla kullanıcısının Facebook şifrelerini çaldığı belirlendi. 

EGZERSİZDEN BURÇ YORUMLARINA BİRÇOK FAKLI UYGULAMA

Google'ın denetlemelerine rağmen online mağazada yerlerini alan uygulamalar, Rus güvenlik firması Dr. Web'in çalışmaları ile ortaya çıkarıldı.

Google Play Store'da büyük skandal! Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

Tam 9 uygulamanın, indiren kişilerin Facebook şifrelerine ulaştığı belirtilirken firmanın raporunda yer alan ifadelerde, 9 farklı Android uygulamasının, kullanıcıların Facebook bilgilerini ve şifrelerini çaldığı belirtildi.

Google Play Store'da büyük skandal! Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir! ,

Bu uygulamaların, fotoğraf düzenleme, egzersiz ve eğitim, burçlar ve Android cihazlardaki gereksiz dosyaların kaldırılması gibi çeşitli işlevlere sahip olduğu belirtilerek isimleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

Google Play Store'da büyük skandal! Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

İŞTE ŞİFRELERİ ÇALAN ANDROİD UYGULAMALARI

Uygulamaların, Android kullanıcılarının tüm işlevlere erişmeleri ve uygulama içi reklamları devre dışı bırakmaları için Facebook hesaplarına giriş yapmalarını istediği ve bazı uygulamaların gerçekten reklam içermediği öne sürüldü.

Google Play Store'da büyük skandal! Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

Reklamlardan kurtulmak isteyen kullanıcılar Facebook hesapları ile giriş yapınca şifreleri de çalınıyordu.

Google Play Store'da büyük skandal! Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

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Google Play Store'da büyük skandal! Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

  • Horoscope Daily - 100 bin indirme
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UYGULAMALARIN GELİŞTİRİCİLERİ DE MEN EDİLDİ

Hırsız truva atları içeren Android uygulamalarının Google Play'den kaldırıldığı görülüyor. Bir Google sözcüsü ise verdiği demeçte, şirketin dokuz uygulamanın geliştiricilerinin de mağazadan yasakladığını söyledi.

Google Play Store'da büyük skandal! Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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