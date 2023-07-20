Google'dan haber editörlerini korkutan gelişme! Haber yazan yapay zeka aracını test ediyor

Yapay zeka çalışmalarına hız veren Google, belirli verilerle haber yazabilen yapay zeka aracını geliştirdiğini duyurdu.

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Google'dan haber editörlerini korkutan gelişme! Haber yazan yapay zeka aracını test ediyor

Google, belirli verilerle haber yazabilen yapay zeka aracını test ediyor.

Google yapay zeka çalışmalarına hız verdi. Genesis kod adıyla ortaya çıkan yeni araç, gazetecilerin de haber yazma süreçlerini kolaylaştırmak için bir yardımcı olarak sunuldu. Google yapay zeka aracı; The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın sahibi olan News Corp'un yöneticileri için tanıtıldı.

Sistem ortaya çıktığı kadarıyla gazetecilerin belirli veya sabit verilerden haber yazabilmesi için süreci hızlandırıyor. Google'ın amacı Gmail ve Google Docs'ta insanlara yardımcı olan araçları sunmaları gibi gazetecilerin de haber yazma süreçlerini kolaylaştırmak olarak ifade edildi.

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