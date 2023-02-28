Gor Malakyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gor Malakyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gor Malakyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gor Malakyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gor Malakyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gor Malakyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gor Malakyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gor Malakyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gor Malakyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gor Malakyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gor Malakyan 12 Haziran 1994 tarihinde Erewan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գոռ Մալաքյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gor Malakyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Gor Malakyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gor Malakyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gor Malakyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gor Malakyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Gor Malakyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gor Malakyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pyunik Erivan

28 Temmuz 2014 yılında Alashkert

27 Ocak 2015 yılında Shirak Gyumri

23 Şubat 2016 yılında Stal D.

2 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

3 Ağustos 2020 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2021 yılında Ararat Yerevan

Gor Malakyan kimdir

Gor Malakyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gor Malakyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pyunik Erewan (bis 6/2011)

Gor Malakyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Gor Malakyan nereli

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