Goran Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goran Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goran Popovic 28 Nisan 1989 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Goran Popović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goran Popovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Goran Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 5 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Goran Popovic'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Goran Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goran Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goran Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goran Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FK Laktasi

1 Temmuz 2010 yılında Slavija S.

1 Temmuz 2011 yılında Kozara Gradiska

1 Ocak 2012 yılında Slavija S.

16 Temmuz 2015 yılında Celik Zenica

21 Ağustos 2017 yılında Slavija S.

19 Ocak 2018 yılında Travnik

20 Temmuz 2018 yılında NK Jajce

30 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2020 yılında Slavija S.

Goran Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goran Popovic şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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