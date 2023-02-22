Gordon Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gordon Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gordon Walker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gordon Walker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gordon Walker 6 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gordon Walker Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gordon Walker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gordon Walker'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gordon Walker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gordon Walker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gordon Walker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gordon Walker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında College Cork

9 Şubat 2021 yılında Cork City

Gordon Walker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gordon Walker şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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