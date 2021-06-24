Görenler büyük üzüntü yaşadı! Dost canlısı yunus balığı Bodrum'da kıyıya vurdu

Muğla'da iç acıtan görüntüler oluştu. Ölü yunus balığının kıyıya vurması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. İnsanlarla yakın ilişkiler kurmasıyla bilinen arkadaş canlısı olan sevimli hayvanın cansız bedenini görenler büyük üzüntü yaşadı.

HAYVANSEVERLER TEPKİ İLE KARŞILADI

Muğla Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yaşanan olayda ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Durumu görenler hemen ilgili birimlere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi ekipleri de incelemeler gerçekleştirdi.

Hayvanseverler yunus balığına yardım etmek istese de yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan yunus balığının öldüğü belirlendi. Yunus balığı için yapılacak bir şey olmadığının anlaşılması üzerine hayvan gömülmek üzere belediye ekiplerinde bölgeden kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı