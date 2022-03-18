ATV Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm full, tek parça izle | Bir zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeFOX TV Mahkum 14. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeKanal D Camdaki Kız 35. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle YoutubeTV8 Survivor All Star 51. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeDolandırıcılık haberlerinin ardından Ebru Şallı'dan bomba hamle! Hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilen eşi Uğur Akkuş'u sildi! Ünlü çift boşanıyor!Çanakkale Zaferi'ne görkemli tören! Büyük zaferin 107. yıl dönümü bugün kutlanacak!Görenler gözlerine inanamadı, bunun adı mucize! Milyonda bir olacak olay: Yataktan düştü, başına orak saplandıMastürbasyon itirafı olay olmuştu! Kalbi kırılan Aynur Aydın 'Bihter' pozu! Siyah dantelli, derin dekolteli elbisesiyle sere serpe uzandı!ATV Müge Anlı bugünkü programı full, tek parça izle 18 Mart 2022 Cuma | Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölüm izle YouTubeMerkez Bankasının faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! Gram altın kritik seviye zincirini kırdı, yatırımcı takipte! İşte güncel altın fiyatları
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Görenler gözlerine inanamadı, bunun adı mucize! Milyonda bir olacak olay: Yataktan düştü, başına orak saplandı

Görenler gözlerine inanamadı, bunun adı mucize! Milyonda bir olacak olay: Yataktan düştü, başına orak saplandı

Hindistan'da yatağından düşen 16 yaşındaki çocuğun başına orak saplandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, ameliyatla sağlığına kavuşurken ameliyatı yöneten doktor, çocuğun felç olmamasına ve ölmemesine şaşırdığını söyledi.

Görenler gözlerine inanamadı, bunun adı mucize! Milyonda bir olacak olay: Yataktan düştü, başına orak saplandı

Hindistan'da 16 Mart günü meydana gelen olayda 16 yaşındaki Bhuppu Sen isimli genç, gece yarısı yatağından düştüğünde hayatının şokunu yaşadı. Bhuppu Sen'in başına tarımda hasat için kullanılan  orak saplandı.

Görenler gözlerine inanamadı, bunun adı mucize! Milyonda bir olacak olay: Yataktan düştü, başına orak saplandı

AMELİYATA  ALINDI

Başına giren orakla birlikte hastaneye kaldırılan Sen'e ilk olarak MR çekildi. Orağın Sen'in başına 4 santimetre saplandığı belirlendi. Akabinde ameliyata alınan çocuk, uzman bir ekibin üç saat süren operasyonu sonrası sağlığına kavuştu. 

Görenler gözlerine inanamadı, bunun adı mucize! Milyonda bir olacak olay: Yataktan düştü, başına orak saplandı

DOKTOR ÖLMEMESİNE ŞAŞIRDI

Gencin başında kanama olmaması şaşkınlık yaratırken ameliyatı yöneten Beyin Cerrahı  Dr. Kuldeep Singh, çocuğun korkunç olaydan dolayı felç olmamasına veya ölmemesine şaşırdığını söyledi.

AĞRISI BİLE YOK

Şanslı gencin kazadan sonra istirahat ettiği, bir ağrısının olmadığı öğrenildi.

Görenler gözlerine inanamadı, bunun adı mucize! Milyonda bir olacak olay: Yataktan düştü, başına orak saplandı

ORAĞI BULUNDUĞU YERDE UNUTMUŞ

Öte yandan orağın gencin yatağının yakınına tehlikeli şekilde bırakıldığı ve gencin odasındaki ışığının çalışmaması nedeniyle orağı bulunduğu yerde unuttuğu ifade etti. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT