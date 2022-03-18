Görenler gözlerine inanamadı, bunun adı mucize! Milyonda bir olacak olay: Yataktan düştü, başına orak saplandı
Hindistan'da yatağından düşen 16 yaşındaki çocuğun başına orak saplandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, ameliyatla sağlığına kavuşurken ameliyatı yöneten doktor, çocuğun felç olmamasına ve ölmemesine şaşırdığını söyledi.
Hindistan'da 16 Mart günü meydana gelen olayda 16 yaşındaki Bhuppu Sen isimli genç, gece yarısı yatağından düştüğünde hayatının şokunu yaşadı. Bhuppu Sen'in başına tarımda hasat için kullanılan orak saplandı.
AMELİYATA ALINDI
Başına giren orakla birlikte hastaneye kaldırılan Sen'e ilk olarak MR çekildi. Orağın Sen'in başına 4 santimetre saplandığı belirlendi. Akabinde ameliyata alınan çocuk, uzman bir ekibin üç saat süren operasyonu sonrası sağlığına kavuştu.
DOKTOR ÖLMEMESİNE ŞAŞIRDI
Gencin başında kanama olmaması şaşkınlık yaratırken ameliyatı yöneten Beyin Cerrahı Dr. Kuldeep Singh, çocuğun korkunç olaydan dolayı felç olmamasına veya ölmemesine şaşırdığını söyledi.
AĞRISI BİLE YOK
Şanslı gencin kazadan sonra istirahat ettiği, bir ağrısının olmadığı öğrenildi.
ORAĞI BULUNDUĞU YERDE UNUTMUŞ
Öte yandan orağın gencin yatağının yakınına tehlikeli şekilde bırakıldığı ve gencin odasındaki ışığının çalışmaması nedeniyle orağı bulunduğu yerde unuttuğu ifade etti.