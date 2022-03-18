Görenler gözlerine inanamadı, bunun adı mucize! Milyonda bir olacak olay: Yataktan düştü, başına orak saplandı

Hindistan'da 16 Mart günü meydana gelen olayda 16 yaşındaki Bhuppu Sen isimli genç, gece yarısı yatağından düştüğünde hayatının şokunu yaşadı. Bhuppu Sen'in başına tarımda hasat için kullanılan orak saplandı.

AMELİYATA ALINDI

Başına giren orakla birlikte hastaneye kaldırılan Sen'e ilk olarak MR çekildi. Orağın Sen'in başına 4 santimetre saplandığı belirlendi. Akabinde ameliyata alınan çocuk, uzman bir ekibin üç saat süren operasyonu sonrası sağlığına kavuştu.

DOKTOR ÖLMEMESİNE ŞAŞIRDI

Gencin başında kanama olmaması şaşkınlık yaratırken ameliyatı yöneten Beyin Cerrahı Dr. Kuldeep Singh, çocuğun korkunç olaydan dolayı felç olmamasına veya ölmemesine şaşırdığını söyledi.

AĞRISI BİLE YOK

Şanslı gencin kazadan sonra istirahat ettiği, bir ağrısının olmadığı öğrenildi.

ORAĞI BULUNDUĞU YERDE UNUTMUŞ

Öte yandan orağın gencin yatağının yakınına tehlikeli şekilde bırakıldığı ve gencin odasındaki ışığının çalışmaması nedeniyle orağı bulunduğu yerde unuttuğu ifade etti.