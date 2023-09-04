Görenleri hayretler içine düşüren boğa! Gel deyince geliyor, dur deyince duruyor, sahibini ikiletmiyor!

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri kentte büyük ilgi görüyor. Güreşlerde boğaların başarılı olabilmesi için aylar öncesinden yumurta, kuru üzüm gibi özel yemlerle besleyen boğa sahipleri, aynı zamanda koşu ve güç için ağırlık taşıtıyor.

ONA ÖZENLE BAKIYOR

Artvin Borçka İlçesine bağlı Küçükköy köyünde hayvan besiciliğini yapan aynı zamanda boğa güreştiren Ebubekir, Hayati ve Muhammet Kambur kardeşler yaşına ender rastlanan 24 yaşındaki "Şimşek" isimli boğasına özenle bakıyor.

HER SÖYLENENİ YAPIYOR

19 şampiyonluğu bulunan Şimşek'i yıllar önce satın alan Kambur kardeşler, başarıları sayesinde hiç satmayı düşünmemişler. Hatta ahırında bulunan bir çok boğanın ırkı Şimşek'e ait. Yıllarca boğalarıyla aralarında farklı bir bağ oluşurken, Şimşek, sahipleri ne derse anlayıp yapıyor. "Bekle" deyince bekliyor, "ilerle" deyince ilerleyip, "dur" deyince de duruyor. Sahipleri boğanın söylediklerini yapmasını 24 yıldır birlikte olmalarına bağlıyor.

EN UZUN GÜREŞİ 12 DAKİKA SÜRÜYOR

Aynı zamanda Küçükköy köyü muhtarı olan boğa sahibi Ebubekir Kambur, damızlık ve pehlivan boğaları besiciliğini yaptıklarını söyledi.

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24 yaşında olan Şimşek isimli boğalarının arenalarda yapılan güreşlerde 19 kez baş boğa seçilerek gönüllere taht kurduğunu dile getirdi. Kambur, "Boğamız bizi artık anlıyor 24 yıl birlikte geçti. "Git, gel, dur, sağa, sola dön" gibi komutları anlar yerine getirir. Mahallenin hatta ilçenin ayrıca maskotu seveni taraftarı çok. Boğamızın en uzun güreşi 12 dk. sürüyordu. Son güreşi ise 4 dakika ile rakibini yenerek bir kez daha birinci oldu" dedi.

Şimşeği satmayı düşünmediğini ifade eden Kambur, "Ona paha biçemem, bizim için ayrı yere sahip" ifadelerine yer verdi.