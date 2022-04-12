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  3. Görenleri şoke eden durum: 16 yaşındaki çocuğun kuyruğu var!

Görenleri şoke eden durum: 16 yaşındaki çocuğun kuyruğu var!

Nepal'de yaşayan Deshant Adhikari isimli genç, ilginç bir durumla gündemde. Gencin sırtından 70 cm uzunluğunda kuyruk çıkmış durumda, Adhikari durumu anlayamasa da artık kabullenmiş.

Görenleri şoke eden durum: 16 yaşındaki çocuğun kuyruğu var!

Nepal'de yaşayan Deshant Adhikari isimli genç 16 yaşında. Kuyruk sokumundan başlayan 70 cm'lik uzantısından ilk başlarda utanıp diğer insanlardan sakladı.

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TANRI'NIN REENKARNASYONU

Ailesi 6 yaşındaki genci tedavi bulmak için Nepal'de ve yurtdışında birçok hastaneye götürdü. Çaresizce çözüm bekleyen Adhikari'ye bir rahip "Tanrı'nın reenkarnasyonu" olduğunu dile getirdi.


Adhikari olağandışı durumu sayesinde sosyal medyada gündem oldu. Artık daha rahat olduğunu dile getiren genç adam, katıldığı bir YouTube programında "Ailem şimdi kuyruğu gösterirdi ve ben de kabul ettim, şimdi göstermekten rahatsızlık duymuyorum." dedi.

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KUYRUKLU ÇOCUK  

"Bir videom Tik Tok'ta viral oldu ve şimdi birçok insan beni kuyruklu çocuk olarak tanıyor ve bu konuda kendimi iyi hissediyorum" dedi. Doğduğunda kısa olan kuyruğunu rahibin tavsiyesi üzerine uzatan Adhikari'yi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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