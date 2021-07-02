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  3. Görenlerin ağzı açık kaldı! Damperi açık kaldı, üst geçide takıldı | Koca kamyon salıncak gibi sallandı

Görenlerin ağzı açık kaldı! Damperi açık kaldı, üst geçide takıldı | Koca kamyon salıncak gibi sallandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen kazada damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı. Kamyon çarpmanın etkisi ile üst geçitte asılı kalırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Görenlerin ağzı açık kaldı! Damperi açık kaldı, üst geçide takıldı | Koca kamyon salıncak gibi sallandı

Sürücünün dikkatsizliği az kalsın faciaya neden olacaktı. Sürücüsünün damperini açık unuttuğu kamyon, üst geçide çarptı, ortalık savaş alanına döndü. Kamyon üstgeçitte asılı kalırken, şans eseri yaralanan olmadı.

ÜST GEÇİTTE OYUNCAK GİBİ ASILI KALDI

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde damperi açık kalan kamyonun çarptığı üst geçit hasar gördü. Yalova-İzmit kara yolunda seyir halinde olan E.A. (64) yönetimindeki damperi açık kalan 06 KYL 029 plakalı kamyon, Çiftlikköy ilçesindeki yaya üst geçidine çarptı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kamyonun damper kısmı, çarpmanın etkisiyle üst geçitte asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, üst geçitte oluşan hasarla ilgili inceleme başlatıldı. Yolun bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine gelen polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kamyonun vinçle kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Görenlerin ağzı açık kaldı! Damperi açık kaldı, üst geçide takıldı | Koca kamyon salıncak gibi sallandı

Görenlerin ağzı açık kaldı! Damperi açık kaldı, üst geçide takıldı | Koca kamyon salıncak gibi sallandı

Görenlerin ağzı açık kaldı! Damperi açık kaldı, üst geçide takıldı | Koca kamyon salıncak gibi sallandı

Görenlerin ağzı açık kaldı! Damperi açık kaldı, üst geçide takıldı | Koca kamyon salıncak gibi sallandı

Görenlerin ağzı açık kaldı! Damperi açık kaldı, üst geçide takıldı | Koca kamyon salıncak gibi sallandı

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