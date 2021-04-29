İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilindeki valiliklere gönderilen "Görev Belgesi Düzenleme" adlı genelgede, belirli iş yeri çalışanlarının "görev belgesi" alması gerektiği bilgisi yer aldı. Böylece vatandaşlar Görev Belgesi nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Biz de soruların yanıtını sizin için derledik...

GÖREV BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın valiliklere gönderdiği "Görev Belgesi Düzenleme" genelgesine göre, Kabine Toplantısının ardından açıklanan 'tam kapanma' kararının ardından faaliyetine devam edecek iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları "görev belgesi" başvurusu yapmak zorunda.

Genelgeye göre, kısıtlamanın haricindeki iş yeri çalışanları, görev belgesini almak için İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunmalıdır. Başvuru yapacak vatandaşların sosyal güvenlik numarasından, çalıştığı işyerinin sicil numarası belirlenip kısıtlamadan muaf olup olmadığı denetlenecek. Yapılacak kontrollerin sonrasında uyumluluk tespit edildiği takdirde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi oluşturulacaktır.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede iş yeri çalışanlarını ilgilendiren kısım şu şekilde açıklanmıştır:

"29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek."