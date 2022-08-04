Görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'den ilk açıklama: "Kimseye kırgın değilim, üzgünüm”

KPSS sınavı ardından ortaya atılan iddialar nedeniye ÖSYM Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Halis Aygün yaşadığı duruma ilişkin alnının açık, vicdanının rahat olduğunu dile getirdi. Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim, üzgünüm” ifadelerine yer verdi.
"ÜNİVERSİTEME DÖNECEĞİM"
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan incelemenin sona ermesine kadar Ankara’da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanıydım. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” şeklinde konuştu.