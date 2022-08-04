Görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'den ilk açıklama: "Kimseye kırgın değilim, üzgünüm” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Kimseye kırgın olmadığını dile getiren Aygün, üzgün olduğunu ifade etti.

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