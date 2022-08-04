Görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'den ilk açıklama: "Kimseye kırgın değilim, üzgünüm”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Kimseye kırgın olmadığını dile getiren Aygün, üzgün olduğunu ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'den ilk açıklama: "Kimseye kırgın değilim, üzgünüm”

KPSS sınavı ardından ortaya atılan iddialar nedeniye ÖSYM Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Halis Aygün yaşadığı duruma ilişkin alnının açık, vicdanının rahat olduğunu dile getirdi. Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim, üzgünüm” ifadelerine yer verdi.

Görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'den ilk açıklama: Kimseye kırgın değilim, üzgünüm

"ÜNİVERSİTEME DÖNECEĞİM"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan incelemenin sona ermesine kadar Ankara’da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanıydım. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” şeklinde konuştu.

Görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'den ilk açıklama: Kimseye kırgın değilim, üzgünümGörevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'den ilk açıklama: Kimseye kırgın değilim, üzgünüm

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