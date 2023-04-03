Gori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gori 15 Mayıs 2002 tarihinde Arenys de Munt şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Gregorio Gracia Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gori Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jesus Medina Martin yapmaktadır. Gori, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gori'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gori Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gorigs8/?hl=es

Gori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2018 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2019 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

Gori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gori şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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