Görkem'in parkta vefat etmesindeki sorumlulara 6 yıllık hapis istemi

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 10 yaşındaki Görkem ikiz kardeşiyle birlikte bulundukları bölgedeki parkta oyun oynamaya gitti. Bir süre sonra parkta bunan aydınlatma direğinin çocuğun üzerine düşmesi sonucu küçük çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili iddianameyi hazırlayan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Arnavutköy Park ve Bahçeler Müdürü G.K.'ye, "Taksirle adam öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.

ÇOCUK PARKINDAKİ İHMALLER ZİNCİRİ

Bilirkişi raporunda çocuk, yaşlı ve engellilerin de kullandığı parkta, kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi. Görkem Yağız Küçük'ün üzerine devrilen aydınlatma direğinin üzerinde lambalar dışında, panellerin taşıyacak nitelikte başka hiçbir ek teçhizat kullanılmadığı, buna rağmen üzerine güneş panelleri, bu panellere ait sacdan imal edilmiş pano ve panonun içine bataryalar yerleştirildiği ifade edildi.

SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİ

Raporda Park ve Bahçeler Müdürü olan G.K'nın gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasından sorumlu ve yetkili kişi olduğu, sorumluluklarını yerine getirmeyerek olayın meydana gelmesinde asli derecede kusurlu davrandığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi. Raporda olayda Görkem'in ve ailesinin ise hiçbir kusuru olmadığı belirtildi.

"DİREKTE İMALAT HATASI VAR"

Dönemin Park ve Bahçeler Müdürü G.K. olayla ilgili alınan ifadesinde, elektrik diğerini parkta güvenlik zafiyeti olmaması için diktiklerini, elektrik alt yapısı olmadığı için güneş enerjili aydınlatma takıldığını, park ve aydınlatma direğinin aynı anda yapıldığını, 4 yıldır kurulu olan direğin fiziki kontrollerinin 6 ayda bir, elektrik kontrollerinin ise yılda bir kez yapıldığını söyledi. Kazanın meydana gelmesinden müdürlüğünün hiçbir sorumluluğu olmadığını belirten G.K, direkte imalat hatası olduğunu ileri sürdü. G.K, direğin depodan alınarak montajının yapıldığını, kim tarafından montaj yapıldığını bilmediğini ancak mevzuata uygun olarak yapıldığını söyledi.