Goro Kawanami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goro Kawanami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goro Kawanami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goro Kawanami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goro Kawanami 30 Nisan 1991 tarihinde Tsukuba, Ibaraki şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 川浪 吾郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goro Kawanami Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Goro Kawanami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Goro Kawanami'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Goro Kawanami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goro Kawanami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goro Kawanami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goro Kawanami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Kashiwa Reysol

14 Haziran 2011 yılında FC Gifu

31 Ocak 2012 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2013 yılında Tokushima Vort.

31 Ocak 2014 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2014 yılında Tokushima Vort.

8 Ocak 2015 yılında Albirex Niigata

6 Ocak 2018 yılında Vegalta Sendai

9 Ocak 2021 yılında Sanf. Hiroshima

Goro Kawanami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goro Kawanami şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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