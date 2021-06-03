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Görsel Efekt Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Görsel Efekt Uzmanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Görsel Efekt Uzmanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Görsel Efekt Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3435.02

Meslek Adı : Görsel Efekt Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Diğer Sanat Ve Kültür İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Senaryo gereği ve yönetmenin istekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan görsel efektleri gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Görsel Efekt Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Senaryoyu okuyarak ve yönetmenle görüşerek ne tür efektler istenildiğini tespit etmek,
b)    Senaryo gereği ve yönetmenin istekleri doğrultusunda yapılacak işlerle ilgili taslak çizimler hazırlamak,
c)    Yönetmenin taslak çizimlere onay vermesini müteakip çekim yapılacak mekanda kullanılacak düzenekleri hazırlamak,
d)    Bilgisayar programları kullanarak efektler hazırlamak,
e)    Senaryo gereğince ve yönetmenin talimatları doğrultusunda yeri ve zamanı geldikçe hazırlanan düzenekleri kullanarak efektleri gerçekleştirmek/uygulamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 Güncel Meslek : EVET

Görsel Efekt Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Seğmen) mesleği için “2653.35” kod olarak kullanılır iken Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji) mesleği için “2132.23” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Görsel Efekt Uzmanı Meslek Kodu “3435.02” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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