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  3. Görüntüler Ardahan'dan! Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samuru ölümden kıl payı kurtuldu

Görüntüler Ardahan'dan! Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samuru ölümden kıl payı kurtuldu

Türkiye'de çekilen görüntüler hayvan belgeseli tadı verdi. Ardahan'ın bir köyünde nesli tükenmekte olan su samurlarının biri köpeklerin saldırısına uğradı. O sırada tesadüfen bölgeden geçen vatandaş ölümle burun buruna kalan su samurunu kurtardı.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Aktaş köyünde karlı kaplı alanda yalnız kalan su samuru iki köpeğin hışımına uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Aracıyla bölgeden geçen  Muhammet Şimşik adlı vatandaş saldırıya şahit olunca aracından inerek su samurunu köpeklerden kurtardı.

Oldukça ürkek olmaları nedeniyle doğada nadiren görülebilen su samuruna köpeklerin saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

HIZLA UZAKLAŞTI

Görüntülerde saldırgan köpeklerin diş darbelerine uğrayan su samurunun, kurtarıldıktan sonraki kaçışı ve köpekler tarafından kovalandığı anlar yer aldı. 

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