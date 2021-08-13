Görüntüler ihbar kabul edildi! Kaçak göçmen taşıyan turizm firmasına soruşturma

Van'dan Türkiye'ye kaçak yollardan giren göçmenlerin Metro Turizm tarafından taşındığı görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla olaya tepki gösterdi. Görüntülerin ardından savcılık harekete geçti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizm'e ait otobüse kaçak göçmenlerin yol kenarından bindirilerek, batı şehirlerine yasa dışı taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasını ihbar kabul etti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu videoda yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.

VAN VALİSİ BİLMEZ'DEN KONUYA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Durdurulan araçta hem o göçmenler yakalandı hem de adli ve idari işlem yapıldı. Organizatör olan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı."

NE OLMUŞTU?

Taliban'ın Afganistan'da çıkarmış olduğu savaş nedeniyle Türkiye'nin doğusundan gelen bir göç dalgası dikkat çekiyor. İran sınırını aşıp Türkiye sınırına girmeye çalışan Afganlı mültecilere ilişkin olayların ardı arkası kesilmiyor. Taliban'ın Afganistan'daki hakimiyeti artoyor, bu nedenle de mülteci sorunlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Metro Turizm'e ait bir aracın mültecileri hızlıca arabaya aldığı görüntü sosyal medyada tepki çekti. Görüntünün sonunda yer alan konuşmalarda, Metro Turizm çalışanının "Bütün firmalar taşıyor. Sadece biz değil" diyerek yaşanılan olayı savunduğu duyuluyor.

Metro Turizm kaçak Afgan mültecileri Van'a taşırken görüntülendi!