Görüntüler infial yaratmıştı! Stokçuluk yaptığı iddia edilen bayi denetlendi, Bakan Muş olaydaki gerçeği açıkladı!

Türkiye'de son günlerde araç fiyatlarında yaşanan artış, ÖTV indirimine rağmen sürüyor. Özellikle vatandaşlar sıfır ve ikinci el araç satın almakta büyük zorluk çekerken, bir vatandaşın araç almak için gittiği bayinin sıfır araçlarının bir tarlada olduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla tepkiler art arda gelmişti.

Söz konusu görüntülerin birçok haber sitesinde haber olmasının ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığının söz konusu bayinin denetlenmesi için müfettiş görevlendirdiğini ifade eden Bakan Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir." ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇMİŞTİK"

Bakan Muş sözlerine şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir."

Bakan Muş, arz arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara müsaade etmeyeceklerini dile getirerek bakanlığın denetimlerine sürekli olarak devam edeceğini kaydetti.