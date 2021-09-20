Vatandaşa sıfır araç yok diyen bayilerin stok yalanı ortaya çıktı! Görüntüleri izleyen vatandaşlar isyan etti, demediklerini bırakmadı

Türkiye'de araç fiyatlarından alınan vergilerin yüksekliği bir yana vatandaşlar araç bulmamaktan şikayet ediyor. Özellikle ÖTV indirimi sonrası piyasalarda hareketlenme beklenmesine karşın vatandaşlar bayilere gittiklerinde araç bulamamaktan şikayet ediyorlar. Özellikle bu konuda vatandaşlar tepkilerini sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gösterirken bir vatandaşın paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 18 Eylül Cuma günü çekilen görüntülerde bir araç satış bayisinin deposu olduğu iddia edilen alanda çok sayıda sıfır otomobilin olduğu görüldü.

Videoyu çeken vatandaş, " Alın arkadaşlar stokta Honda Civic yok diyorlar, ucu bucağı gözükmüyor. Hepsi sıfır. Özellikle geldim, yok diyorlar ya. Hepsi satıldı' dediler. Ucu bucağı gözükmüyor. Bakanım araba yok çekiyorlar, her yer araba dolu. Hepsi elegance paket." ifadelerini kullandı.

BAKAN MUŞ: YAPTIRIMI AĞIR OLACAK

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç fiyatlarını denetlenmesi için talimat vermiş," Eğer satıcılar araç stokluyorsa ve vatandaş bu sebepten araç bulamıyorsa bunların yaptırımı ağır olacak." demişti. Söz konusu görüntülerin ardından bakanlığın yapacağı adımlar merakla bekleniyor.

İşte vatandaşların tepkileri:

- Böyle fırsatçılara hadleri bildirilmedikce halkı sürekli pahalılıktan yakınır halde görmek zorunda kalırız.

- Daha neler göreceğiz insanlıklarını kaybetmişler . Yalan dolan herşey var..

- Fırsatçılığın adı değişmedi. Denize dökülen sebzeler, hangarda istiflenen tahıllar, depoda saklanan benzin ve benzeri türevleri.. derken ülkemiz vatandaşının ne kadar kurnaz olduğu bir kez daha gözler önüne geliyor.

Bu ülkede hiç kimsenin hayatına hiç bir zaman mutluluk getirmediler.

Bence bu araçlar stok araç değil sorunlu araç... Hangi salak bu zamanda değerini ikiye katlayıp 430 bin lira değer görmüş aracı böyle açık ortamda bırakır...

- Devlet yetkilileri NEREDE! Hanı STOK mücadele edilecekti. STOK sadece patates ve soğan değildir. Yiğitseniz Araç üreten fabrikaların stoklarına müdahale ederek ceza yazın da samimiyetinize inanalım.

- Hocam bayilerin stokta tuttuğu araçlar hep bayiler de dolandırıcı olmuş araç yok deyip galerilere dağıttıkları araçlara mecbur bırakıyorlar vatandaşı yeni ticaret bakanının bu stok noktalarını bulması bu olaylara son verir inşallah insanlar araç bulamıyor bu kadar olması baya kötü.

- Ayrıca bayilerdeki araç yokluğu insanlar aldığı için değil bayilerin stok yapıp iki ay sonra 20 bin pahalıya satma politikasıdır.

- Olmayan araçlara kampanya yapıyor bayiler. Ötv nedeniyle fiyat düştü denen araç almak istedim ama Türkiye'de hiçbir bayide stok yok. Olmayan araçlarda kampanya var. Yersen