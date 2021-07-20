Görüntüler şaşkınlık yarattı! İstanbul'da kesim öncesi kaçan dana, sahibini yerlerde sürükledi

Kurban Bayramının ilk gününde kesimden kaçan kurbanlıklar sahiplerine zorlu anlar yaşattı. Zeytinburnu da Kazlıçeşme'deki kesim yerine götürülen kurbanlık dana bir anda kaçtı. Dananın kaçmasına engel olmak isteyen kurban sahibi vatandaş, danaya engel olmak için kuyruğundan tuttu.

PEŞİNDEN SÜRÜKLEDİ

Ancak dana tüm kuvvetiyle kaçmaya devam edince, sahibini de asfalt yolda sürükledi. Uzun süre boyunca dananın kuyruğundan tutan vatandaş, daha sonra vatandaşların dananın kuyruğunu bırakmasını telkin etmesi üzerine hayvanı bıraktı.

SÜRÜKLENME SIRASINDA YARALANDI

Sürüklenme sırasında yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.