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Göztepe Fenerbaçe maçının var hakemi kim oldu?

Süper ligin 5. haftasında bu gün İzmir görsel aksel stadı oynanacak olan Göztepe, Fenerbahçespor kulubü maçının var hakemi henüz açıklanmadı açıklanır açıklanmaz burdan öğrenebilirsiniz

Göztepe Fenerbaçe maçının var hakemi kim oldu?

Spor Toto Süper Ligi kapsamında 18 Ekim Pazar günü oynanacak Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka görv alacak.

Maçların hakemleri kadar o karşılamada VAR hakemleride çok merak edilip maçın orta hakemleri kadar da konuşuluyor. Futbol federasyonu maçların VAR hakemlerini maçlara yakın saatlerde açıklıyor. İzmir Göksel Aksel stadyumunda oynanacak olan Göztepe, Fenerbahçe maçının VAR hakemi ni açıklar açıklamaz burdan öğrenebilirsiniz.



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