Gotça ne demek, TDK'ya göre Gotça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gotça ne demek? Gotça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Gotça kelimesi. Peki Gotça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gotça nedir, Gotça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Gotça kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Gotça kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

GOTÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gotça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Gotça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gotların dili

- Bu dille yazılmış olan

