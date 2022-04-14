Gotik Harfler ne demek, TDK'ya göre Gotik Harfler kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gotik harfler ne demek? Gotik harfler TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Gotik harfler kelimesi. Peki Gotik harfler ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gotik harfler nedir, Gotik harfler kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GOTİK HARFLER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gotik harfler kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Gotik harfler kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlk basım denemelerinde kullanılmış olan köşeli harfler

