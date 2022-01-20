Gövel ne demek, TDK'ya göre Gövel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gövel ne demek? Gövel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gövel kelimesi. Peki gövel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gövel nedir, gövel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÖVEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gövel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gövel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeşil başlı



GÖVEL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gövel ördek indi bizim göllere.

