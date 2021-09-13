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  3. Gözde çiftten üzen haber! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ile evlenme teklifi ettiği Nesrin Cevadzade ayrıldı mı?

Gözde çiftten üzen haber! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ile evlenme teklifi ettiği Nesrin Cevadzade ayrıldı mı?

ATV'de yayınlanan Kalp yarası dizisinde Ferit karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gökhan Alkan'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Nesrin Cevadzade ile ayrıldıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gözde çiftten üzen haber! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ile evlenme teklifi ettiği Nesrin Cevadzade ayrıldı mı?

Yağmur Tanrısevsin ile başrolü paylaştıkları Kalp Yarası dizisiyle dikkatleri çektiği kadar özel hayatıyla da magazine gündem olan Gökhan Alkan bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cevadzade ile aşk yaşıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Alkan Datça'da düzenledikleri aile yemeğinde  sevgilisine sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti. Cavadzade, yakışıklı oyuncuya “Evet” diyerek evlilik yolunda ilk adımı attıkları haberleriyle sevenlerini sevindirmişlerdi. Parmağındaki tektaşla dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade de nişan haberini doğrulamıştı.

Gözde çiftten üzen haber! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ile evlenme teklifi ettiği Nesrin Cevadzade ayrıldı mı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz hafta Ay Yapım’ın Üç Kuruş dizisiyle anlaşan Nesrin Cavadzade’nin moralinin bozuk olduğu söyleniyor.

Ortaya atılan iddiaya göre Kalp Yarası dizisinin çekimleri nedeniyle Antakya’da olan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldı.

Henüz iki isimden bir açıklama gelmedi.

Gözde çiftten üzen haber! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ile evlenme teklifi ettiği Nesrin Cevadzade ayrıldı mı?

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