Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney gibi dizilerde rol alan Göze Çığacı, sevgilisi Tümer Gülümserler ile dünya evine girdi. Sosyal medyadan düğün fotoğrafları paylaşan Çığacı'nın düğününe aile üyeleri ve yakın arkadaşları katıldı.

Uzun zamandır aşk yaşayan oyuncu Gözde Çığacı ve sevgilisi Tümer Gülümserler, İzmir, Karşıyaka'da dünya evine girdi. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle hayatını birleştiren mutlu çift nikahtan özel fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

''GÖZDE TÜMER'E EVET DESENE''

Samsun 15. Piyade Tugayı 5. Eğitim Taburu Esentepe Kışlası'nda bedelli askerlik görevini yapan Tümer Gülümserler, diğer askerlerle birlikte yemin etti. Tören için Gülümserler'in sevgilisi oyuncu Gözde Çığacı da Samsun'a gitti. Törenin ardından Çığacı'nın yanına askeri düzen şeklinde yürüyerek gelen, Gülümserler'in de aralarında bulunduğu bir grup asker, "Gözde, Tümer'e evet desene" diye bağırarak yürümeye başladı. Grubun arasından ayrılan Gülümserler, sevgilisinin önünde diz çöktükten sonra askeri kamuflajının cebinden çıkardığı yüzüğü uzatarak evlenme teklif etti. Sürpriz karşısında duygulanan oyuncu Çığacı, gözyaşlarına hakim olamadı ve 'evet' cevabını verdi.

"SENİNLE BİR ÖMÜRE EVET"

Bu ana ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çığacı, şunları yazdı:

"Hayatımın en özel anı. Yanımızda olan bize destek olan herkese teşekkür ederim. Kıymet bilmek zor iş hele ki bu zamanda. Aşka, sevgiye, sadakate inancımızın kalmadığı şu günlerde bana her şeyi unutturup sevme kavramının tanımını benim için değiştiren canım sevdiğim. Seninle bir ömür nefes almaya evet."

GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?

Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney Dizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi.

GÖZDE ÇIĞACI'NIN YER ALDIĞI DİZİLER

Bir Aile Hikayesi (Hülya Akdemir), Yüzleşme (Savcı Seda Belkıs), Ateşböceği (Gül Gürkan), Kördüğüm, Yılanların Öcü (Hatçe), Bugünün Saraylısı (Süreyya), Kuzey Güney(Demet)

TÜMER GÜLÜMSERLER KİMDİR?

Sosyal sorumluluk projelerinde çok aktif olan Pınar Karşıyaka Kulübü'nün Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Uzmanı Tümer Gülümserler, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstriyel Elektronik MYO mezunudur. Tümer Gülümserler’in Mesleği aslında Bilgi İşlem ve Elektronik, Pınar Karşıyaka'nın da Bilgi İşlem biriminde. 2007 Aralık'ta buradaki bilgisayar ve elektronik kısmındaki işleri yapmaya başlamış. Özel ilgi alanı sosyal medya ve bu alanda bir uzmanlığı var. Yaşar Üniversitesi'nden Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya üzerine aldığım bir uzmanlık eğitimi almış.