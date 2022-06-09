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  3. Gözdeki şişkinliği alıyor, yaraları iyileştiriyor.. Poşet çayların şaşırtıcı kullanım alanları

Gözdeki şişkinliği alıyor, yaraları iyileştiriyor.. Poşet çayların şaşırtıcı kullanım alanları

Ulaşılması ve yapması kolay olan, hızlı bir şekilde sevdiği çayları içmek isteyenler için sallama poşet çaylar kurtarıcı niteliğinde. Tüketilen poşet çayların içilebilir olmasının dışında cilde, yaralara ve ağrılara da iyi geldiğini biliyor muydunuz? İşte tükettikten sonra çöpe atılan poşet çayların bilinmesi gereken faydaları...

Gözdeki şişkinliği alıyor, yaraları iyileştiriyor.. Poşet çayların şaşırtıcı kullanım alanları 119

Geceden kalma şiş gözler için bir bardak ılık suda biraz bekletilmiş olan poşet çayı biraz soğuduktan sonra gözlere 5 dakika ara ile koymak hem gözdeki şişkinliği alır hem de gözün çevresindeki kan damarlarını küçültebilir.