Gozie Umeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gozie Umeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gozie Umeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gozie Umeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gozie Umeh 24 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gozie Umeh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CZECH SPORT CONSULTING yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Gozie Umeh'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gozie Umeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gozie Umeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Eylül 2017 yılında Sparta Prag U19
1 Temmuz 2018 yılında Green Sports
25 Şubat 2019 yılında Slovacko B
30 Haziran 2019 yılında Green Sports
1 Aralık 2021 yılında Abia Warriors
Gozie Umeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gozie Umeh şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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