Gözler bu gök olayına çevrildi! Yüksek hızlı güneş fırtınası Dünya'ya çarpabilir

Güneş'in manyetik alanında oluşan ışın ve plazma patlamaları anlamına gelen yüksek hızlı güneş fırtınasına dair uzmanlar uyarı geldi.

GÖK BİLİMCİLER BUGÜNE İŞARET EDİYOR

Çarpıcı gök olaylarının başında gelen yüksek hızlı güneş fırtınasının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan açıklamalarda güneş fırtınasının Dünya atmosferine çarpmasının beklendiği ifade edildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan göl bilimciler, Jeomanyetik bir güneş fırtınasının yaşanacağına işaret etti.

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Hindustan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratması bekleniyor. Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.

TEKNOLOJİK ALETLERDE PARAZİTLENMELER YAŞANABİLİR

Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir. Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uyduları doğrudan etkilenebilecek. Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

YÜKSEK HIZLI GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş yüzeyinde bulunan koyu renkli "güneş lekeleri"nde, meydana gelen ışın patlamaları yüksek hızlı güneş fırtınası olarak tanımlanıyor. Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Oluşan patlamalar ise zararlı ışınlara neden oluyor ve röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, büyük bir patlamanın milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceği belirtildi. 1582 yaşanan Güneş fırtınası tam 3 gün sürmüş ve geniş bir alanı etkilemişti. Yaşanan olayda önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkilenmişti. O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı.

Günümüzde ise bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı