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Göztepe 0– 2 Alanyaspor| Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İki takımın arasındaki rekabet Alanyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Göztepe 0– 2 Alanyaspor| Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Göztepe  ile Alanyaspor arasındaki maç sonuçlandı. Rekabetin had safhada olduğu karşılaşmanın sonucunda Alanyaspor ev sahipliği yapan Göztepe'yi 2-0 yendi. Haberin detaylarında maç özetine yer verdik.

Göztepe 0– 2 Alanyaspor| Maç sonucu

GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE 

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Tannane, Di Santo

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja, Juanfran, Novais, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Candeias, Emre Akbaba, Oğuz Aydın

Sarı kart: Dk. 36 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Soner'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

20. dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada Oğuz'dan önce topa müdahale eden Atakan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşundan savunmadan seken topla buluşan Tannane'nin şutunda top filelere gitti. Ancak VAR'da yapılan incelemede pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

Göztepe 0– 2 Alanyaspor| Maç sonucu

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle sona erdi.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı (Dk. 67 Jahovic), Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Obinna (Dk. 84 Yalçın Kayan), Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye (Dk. 67 Tijanic), Tannane (Dk. 67 Lourency), Di Santo (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja, Juanfran, Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Fer), Efecan Karaca (Dk. 81 Furkan Bayır), Candeias (Dk. 67 Diedhiou), Emre Akbaba (Dk. 67 Umut Güneş), Oğuz Aydın (Dk. 46 Tayfur Bingöl)

Goller: Dk. 71 Diedihiou, Dk. 90+7 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Obinna, Dk. 90+5 Kahraman Demirtaş (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

69. dakikada Jahovic'in verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diedhiou, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

90+7. dakikada Göztepeli oyuncuların verdiği geri pasa hareketlenen Tayfur Bingöl ceza sahasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Müsabaka Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

 

GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

GÖZTEPE İLK 11

1. İRFAN CAN EĞRİBAYAT
2. KERİM ALICI
15. DINO HUGO ARSLANAGIC
23. ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA
4. KAHRAMAN DEMİRTAŞ
5. OBINNA EMMANUEL NWOBODO
8. SONER AYDOĞDU
34. OUSSAMA TANNANE
7. HALİL AKBUNAR
9. PAPE CHERIF NDIAYE
26. FRANCO MATIAS DI SANTO

ALANYASPOR İLK 11

28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA
7. EFECAN KARACA
11. EFKAN BEKİROĞLU
15. CHIDOZIE COLLINS AWAZIEM
18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
19. NEMANJA MILUNOVIC
21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
23. EMRE AKBABA
24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES
31. CRISTIAN ALEXIS BORJA GONZALEZ
70. OĞUZ AYDIN

Bölge Gündem Editör Ekibi
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