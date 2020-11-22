Göztepe 3-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Milli aranın ardından geri dönen Süper Lig'de, Pazar gününün maçları arasında yer alan Göztepe - Ankaragücü maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde verdik. Peki, Göztepe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte detaylar...

GÖZTEPE - ANKARÜGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.

İkinci haftayı bay geçen, 6. haftada evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı da konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen sarı-lacivertli takımın, henüz galibiyeti bulunmuyor. Oynadığı 6 maçta 2 beraberlik 4 de mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, 2 puanla son sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü, milli maç arasında Antalya'da kamp yaptı.

Başkent temsilcisi, İzmir'de elde edeceği galibiyetle bu sezon 3 puanla tanışmak istiyor.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ